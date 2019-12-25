Он добавил, что России продолжают ставить условия по возвращению Крыма Украине.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев усомнился в важности G7. По его словам, ценность форума "большой семёрки" сейчас преувеличена. Мнением Медведев поделился в социальных сетях.

Он считает, что не стоит и возвращаться к формату "большой восьмёрки", так как он больше никому не нужен.

Мир сильно изменился и без Китая, Индии и ряда других стран ничего обсуждать нельзя. Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности

Он добавил, что России при этом продолжают ставить условия по возвращению Крыма Украине — якобы только при его выполнении РФ опять возьмут в G8. Медведев заявил, что полуостров навсегда стал частью России, при этом урегулирование конфликта на юго-востоке страны — это внутреннее дело Украины.

Ранее Медведев отреагировал на угрозы санкций США по "Северному потоку – 2".