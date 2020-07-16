Медведев отреагировал на угрозы санкций США по "Северному потоку – 2"

Попытками вводить санкции против "Северного потока-2" в США имитируют деятельность перед предстоящими президентскими выборами. Такую точку зрения у себя во "Вконтакте" выразил экс-премьер и замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Политик написал, что ранее незаконные международные санкции оправдывались "благими" намерениями, а сейчас Америка в открытую заявляет, что газопровод представляет угрозу для их бизнеса.
От такой простоты и борзости оторопь берёт, но, видимо, ситуация настолько плоха, что нужна любая имитация активности. И выборы на носу. Печально.
Дмитрий Медведев
Замглавы Совета безопасности добавил, что "Северный поток-2" обязательно будет достроен. Он напомнил, что за всю историю проект, в который многие страны вложили миллиарды, не срывался.
Bидео: Youtube/U.S. Department of State
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