Медведев: ситуация с развитием технологий в РФ осложняется противодействием из-за рубежа

Бывший президент России и действующий заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал о том, что ситуация с развитием технологий осложняется системным противодействием из-за рубежа. Об этом чиновник рассказал на совещании по технологическому развитию страны. Он уточнил, что Москва ограничивают доступ к тем инструментам, которые важны для роста экономики.
Все осложняется системным противодействием нашим усилиям из-за рубежа. Здесь нам напрямую ограничивают доступ к технологиям, которые имеют большое значение для роста экономики, зачастую просто сокращаются научные контакты.
Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ
Специалист полагает, что России следует быть более настойчивой и определить приоритеты, а также задуматься над формированием информационной системы по отслеживанию высокотехнологичных решений.
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Фото: YouTube / Фонд Сколково
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