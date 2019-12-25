Медведев: ситуация с развитием технологий в РФ осложняется противодействием из-за рубежа

Экс-глава РФ назвал приоритеты страны в отрасли технологического развития.

Бывший президент России и действующий заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал о том, что ситуация с развитием технологий осложняется системным противодействием из-за рубежа. Об этом чиновник рассказал на совещании по технологическому развитию страны. Он уточнил, что Москва ограничивают доступ к тем инструментам, которые важны для роста экономики.

Все осложняется системным противодействием нашим усилиям из-за рубежа. Здесь нам напрямую ограничивают доступ к технологиям, которые имеют большое значение для роста экономики, зачастую просто сокращаются научные контакты. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Специалист полагает, что России следует быть более настойчивой и определить приоритеты, а также задуматься над формированием информационной системы по отслеживанию высокотехнологичных решений.

Треть россиян выступили против четырехдневной рабочей недели.

Фото: YouTube / Фонд Сколково