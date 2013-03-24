Медведев с женой Светланой поздравил россиян в День семьи, любви и верности

Праздник впервые отмечается в стране на государственном уровне.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев и его супруга Светлана поздравили граждан РФ с Днем семьи, любви и верности. Видео размещено на странице политика ВКонтакте.

Сердечно поздравляю все российские семьи, тебя, Светлана, нашу семью с этим праздником. Дмитрий Медведев, зампред Совбеза РФ

Праздник впервые отмечается на государственном уровне – предыдущие 15 лет он считался народным, но обрел новый статус после указа президент РФ Владимира Путина.

Днем семьи, любви и верности в стране считается 8 июля с 2008 года. Дата посвящена святым Петру и Февронье. Отметим, Светлана Медведева стала главой оргкомитета праздника, вступив в должность президента Фонда социально-культурных инициатив.

Ранее мы сообщили о том, что Медведев назвал блокаду Калининграда русофобским приступом Литвы.

Видео: VK / Дмитрий Медведев