  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:32
80
lizapoluda Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Медведев с женой Светланой поздравил россиян в День семьи, любви и верности

0 0

Праздник впервые отмечается в стране на государственном уровне.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев и его супруга Светлана поздравили граждан РФ с Днем семьи, любви и верности. Видео размещено на странице политика ВКонтакте. 

Сердечно поздравляю все российские семьи, тебя, Светлана, нашу семью с этим праздником.

Дмитрий Медведев, зампред Совбеза РФ

Праздник впервые отмечается на государственном уровне – предыдущие 15 лет он считался народным, но обрел новый статус после указа президент РФ Владимира Путина. 

Днем семьи, любви и верности в стране считается 8 июля с 2008 года. Дата посвящена святым Петру и Февронье. Отметим, Светлана Медведева стала главой оргкомитета праздника, вступив в должность президента Фонда социально-культурных инициатив.

Ранее мы сообщили о том, что Медведев назвал блокаду Калининграда русофобским приступом Литвы.

Видео: VK / Дмитрий Медведев

Теги: день семьи любви и верности, дмитрий медведев, поздравления, светлана медведва
Категории: Лента новостей, Новости России, Видео,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии