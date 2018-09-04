Зампред СБ РФ оценил запрет Вильнюса на транспортировку грузов в российский регион.

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал блокаду Калининграда русофобским приступом Литвы. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках выступления на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума. Эксперт прокомментировал вопрос запрета транзита по грузоперевозкам в российский анклав. Медведев считает, что из руководства ЕС никто данные ограничительные меры в Вильнюсе не продвигал. В связи с этим спикер думает, что такой дополнительной возможности по санкциям привел русофобский приступ властей прибалтийского государства или "прилетело из-за океана".

Скажем прямо, ведь никто Литву как государство и отдельных политических деятелей этого прибалтийского государства на такие меры не подвигал. Им никто не говорил со стороны Евросоюза, что это нужно сделать. Во всяком случае, публикаций на эту тему не было. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

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Фото и видео: Х Петербургский международный юридический форум