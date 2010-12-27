Изменения вступят в силу с 1 января 2020 года.

Медведев разрешил автодилерам выдавать водителям номера в автосалонах. Сами дилеры утверждают, что правовая и техническая база для этого еще не готовы

Однако постановление правительства вступит в законную силу с 1 января 2020 года. С нового года дилеры смогут выдавать клиентам номера для транспортных средств. Данные о регистрации знаков могут предоставлять те фирмы, которые получили статус специальной организации. Для этого их необходимо включить в государственный реестр от МВД. В компаниях будет работать должностное лицо, ответственное за осмотр транспорта и проверку документов владельца.Затем полученная информация поступит в подразделение ГИБДД при помощи портала госуслуг. Уже после этого в ведомстве примут решение о допуске машины к дорожному движению. Максимальная цена данной услуги не будет превышать 500 рублей.

Отметим, что нововведение возвращает систему, когда код региона на автомобиле привязывался к месту регистрации владельца. Транзитные номера будут доступны только в случаях, когда транспорт будет продаваться иностранцам или юридическим лицам, с целью вывоза за границу.

Ранее Piter.tv писал о том, что ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

