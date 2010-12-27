Подозрительных водителей будут проверять при помощи экспресс-теста.

ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики. Появится новый признак опьянения - "показания приборов, свидетельствующие … Для его выявление сотрудники полиции будут проводить экспресс-тест на месте. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В оперативный тест войдет использование детектора алкоголя, в который водителю необходимо будет дунуть. Альтернативой станет бумажный наркотест, который проанализирует слюну на содержание следов наркотиков. Сейчас подобные проверки проводятся только в присутствии понятых, с видеосъемкой, протоколом. Новые версии проверки будут считаться предварительными, поэтому таких мер не потребуют. Сейчас предварительные тесты ориентируются на пять параметров: запах от водителя, нарушение речи, нелогичное поведение, неустойчивость позы, резкое изменение окраски кожи лица.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербуржец оплатил сразу 86 штрафов за нарушения ПДД.

Фото: Piter.tv

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