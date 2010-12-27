Петербуржец оплатил сразу 86 штрафов за нарушения ПДД

Общая сумма штрафов составила 118 500 рублей.

В Петербурге злостный нарушитель ПДД оплатил сразу все штрафы после ареста банковских счетов. Об этом сообщил отдел пропаганды ГИБДД.

Нарушитель часто ездил из Петербурга в Москву и Московскую область и за это время накопил 86 штрафов ГИБДД на общую сумму 118 500 рублей. В самом Петербурге и Ленобласти водитель не получил ни одного штрафа.

Мужчина долгое время не оплачивал свои штрафы и поэтому в отношении его автомобиля вынесли запрет на регистрационные действия. Также были арестованы все банковские счета, хотя они и оказались пусты.

Вскоре от злостного нарушителя поступила вся сумма задолженности. Для этого должник использовал электронный кошелек.

Петербургский автомобилист едва не сломал дорожному инспектору палец.

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