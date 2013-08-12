Петербургский автомобилист едва не сломал дорожному инспектору палец

Полицейский смог продолжить работу после осмотра медиков.

В Красносельском районе Петербурге полицейские задержали мужчину, навредившего дорожному инспектору, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Как выяснилось, 18 декабря у дома №225 по проспекту Народного Ополчения на 42-летнего задержанного составляли административный протокол – мужчина нарушил правила остановки. В этот момента автолюбитель схватил инспектора за руку, попытался сломать ему один из пальцев и несколько раз ударил. Полицейский смог продолжить работу после посещения больницы, но на дебошира завели уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

Подозреваемого обязали явиться в полицию.

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