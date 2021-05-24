Иномарка врезалась в машину сотрудника ДПС на перекрестке Большого Сампсониевского проспекта и улицы Фокина: видео

Очевидцы аварии сообщают, что сотрудник ДПС получил травмы, после чего был госпитализирован.

В Петербурге иномарка Toyota Land Cruiser врезалась в служебный автомобиль Hyundai Solaris сотрудника ДПС на перекрестке Большого Сампсониевского проспекта и улицы Фокина. Об этом в понедельник, 24 мая, Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В распоряжении редакции Piter.tv оказалась запись с камеры видеонаблюдения на которой можно увидеть, как водитель Land Cruiser врезался в автомобиль сотрудника, когда хотел переехать перекрёсток. Очевидцы аварии сообщают, что сотрудник ДПС получил травмы, после чего был госпитализирован. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют детали инцидента.

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Видео: Piter.tv