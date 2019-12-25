Пьяная автоледи на Infiniti попала в ДТП в Петербурге

Автомобилистке грозит штраф в 30 000 рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Нетрезвая автомобилистка чудом не устроила серьезное ДТП в Центральном районе Петербурга. В аварии пострадал только ее автомобиль. Об этом сообщил "Дорожный инспектор".

Авария произошла 22 мая около пяти утра у дома 3 по проспекту Обуховской Обороны. Женщина на Infiniti не справилась с управлением и наехала на препятствие.

Когда приехали полицейские и попросили автоледи дунуть в трубочку, аппарат показал 0,9 мг/л. Автомобилистке грозит штраф в 30 000 рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Ранее в Ленобласти водитель без прав слетел в кювет.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор