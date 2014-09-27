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В Петербурге мужчина, попытавшийся дать сотруднику ДПС взятку в 1,5 тыс. рублей, предстанет перед судом
Сегодня, 15:57
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В Петербурге мужчина, попытавшийся дать сотруднику ДПС взятку в 1,5 тыс. рублей, предстанет перед судом

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Водитель хотел избежать привлечения к ответственности по ст. 12.10 КоАП РФ (нарушение правил движения через железнодорожные пути).

Прокуратура Выборгского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего мигранта. Ему вменяют ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество), сообщили в надзорном ведомстве. 

Мужчина 4 июня в служебном автомобиле ДПС, с целью избежать привлечения к ответственности по ст. 12.10 КоАП РФ (нарушение правил движения через железнодорожные пути), попытался дать взятку в размере 1,5 тыс. рублей полицейскому. Последний отказался от денег, а преступные действия фигуранта были задокументированы. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти мигрант предложил взятку сотруднику полиции. 

Фото: Piter.TV 

Теги: взятка, сотрудник дпс
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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