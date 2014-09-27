В Петербурге мужчина, попытавшийся дать сотруднику ДПС взятку в 1,5 тыс. рублей, предстанет перед судом

Водитель хотел избежать привлечения к ответственности по ст. 12.10 КоАП РФ (нарушение правил движения через железнодорожные пути).

Прокуратура Выборгского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего мигранта. Ему вменяют ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество), сообщили в надзорном ведомстве.

Мужчина 4 июня в служебном автомобиле ДПС, с целью избежать привлечения к ответственности по ст. 12.10 КоАП РФ (нарушение правил движения через железнодорожные пути), попытался дать взятку в размере 1,5 тыс. рублей полицейскому. Последний отказался от денег, а преступные действия фигуранта были задокументированы.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти мигрант предложил взятку сотруднику полиции.

Фото: Piter.TV