В Ленобласти мигрант предложил взятку сотруднику полиции

Он предлагал 30 тысяч рублей.

В Кировском районе Ленинградской области гражданин Узбекистана подозревается в покушении на дачу взятки сотруднику полиции. Об этом рассказали в СК по 47 региону.

Подозреваемый предложил сотруднику полиции взятку в размере 30 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности за повторное нарушение правил миграционного законодательства. Сотрудник взятку не принял. Следственным отделом по городу Кировску возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу).

Подозреваемый был задержан, подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее прокуратура потребовала расторгнуть фиктивный брак петербурженки и иностранца.

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