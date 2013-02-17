Прокуратура потребовала расторгнуть фиктивный брак петербурженки и иностранца

Прокуратора Красносельского района направила в суд исковое заявление о признании брака недействительным, которое находится на рассмотрении.

Прокуратура Красносельского района потребовала расторгнуть фиктивный брак между россиянкой и мужчиной, прибывшим из одной из стран ближнего зарубежья.

Прокуратурой установлено, что в сентябре 2023 года между гражданкой РФ и мужчиной, прибывшим из одной из стран ближнего зарубежья, был заключен брак. В ходе проверки женщина пояснила, что регистрация бракосочетания прошла за денежное вознаграждение по просьбе иностранца. Он таким способом хотел получить вид на жительство и легализовать свое пребывание на территории страны. С момента заключения брака они вместе не проживали, совместное хозяйство не вели.

Прокуратора Красносельского района направила в суд исковое заявление о признании брака недействительным, которое находится на рассмотрении.

Ранее был аннулирован брак петербурженки и гражданина одной из стран Африки.

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