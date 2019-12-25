Медведев: разрешение НАТО сбивать российские БПЛА будет означать войну с РФ

Зампред СБ РФ оценил слова Радослава Сикровского о бесполетной зоне на Украине.

Реализация идеи по созданию бесполетной зоны над Украиной и возможность для стран НАТО сбивать российские БПЛА будут означать войну альянса с РФ. Соответствующее заявление сделал заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев через собственный Telegram-канал. Таким образом чиновник прокомментировал публично слова главы министерства по иностранным делам Польши Радослава Сикровского о том, что международные союзники должны совместно помочь киевскому режиму и ввести для этого бесполетную зону над украинской территорией.

Если серьезно, то реализация провокационной идеи киевских и прочих придурков о создании "бесполетной зоны над "Украиной" и возможность для стран НАТО сбивать наши БПЛА будут означать только одно - войну НАТО с Россией. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Эксперт добавил, что его позабавила европейская инициатива под названием "восточный страж". Дмитрий Медведев считает, что сейчас это все, что осталось от заявленной ранее международными союзниками киевского режима "коалиции желающих". Дополнительно чиновник прокомментировал официальный рабочий визит главы эстонского министра по обороны Ханно Певкура на Украину. По словам зампреда СБ РФ, чем меньше страна, тем задиристее и глупее у нее начальники.

Медведев: РФ до скончания веков будет преследовать Европу за воровство активов.

Фото: Telegram / Дмитрий Медведев