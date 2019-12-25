В СБ России рассказали о готовности преследования нарушителей экономической безопасности России во всех судах мира.

Реализация замыслов о выдаче "кредита Украине под российские активы" будет чревата для европейского региона преследованием во всех инстанциях до скончания веков со стороны Москвы. Таким образом заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в своем Telegram-канале новую инициативу, объявленную коллективным Брюсселем. Чиновник заметил, что руководство страны будет делать задуманное всеми возможными способами, во всех международных и национальных судебных инстанциях, без погашения требований к ним по исковой или приобретательной давности и без давности привлечения к уголовной ответственности за международные преступления. Он не исключил и решения во внесудебном порядке.

По поводу воровства российского имущества в форме "кредита Украине под российские активы", идею которого вынашивают разнообразные уродцы из Брюсселя и стран ЕС. Если это произойдет, Россия будет преследовать государства Евросоюза, а также евродегенератов из Брюсселя и отдельных стран ЕС, которые попробуют изъять нашу собственность, до скончания века. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

