Роспотребнадзор назвал регионы с риском заражения клещевым энцефалитом

Из 89 регионов России эндемичными признаны 49. Но опасность существует не на всей территории, а лишь в отдельных районах. Самый надежный способ защиты — вакцинация.

Роспотребнадзор предупредил, что информация в СМИ об эндемичных по клещевому энцефалиту территориях часто бывает неполной и некорректной. Ведомство публикует на своем официальном сайте подробные данные о регионах, где существуют риски заражения клещевым вирусным энцефалитом.

Из 89 российских регионов эндемичными являются 49. Однако это не значит, что опасна вся территория субъекта: обычно заражены лишь некоторые районы. Например, в Московской области более десяти лет эндемичными считаются только Дмитровский и Талдомский районы. В Ивановской области к таким территориям относятся Заволжский, Ивановский и Кинешемский районы.

Самая эффективная мера защиты от клещевого вирусного энцефалита — вакцинация. Полная схема требует введения двух доз вакцины с интервалом от одного до семи месяцев. Также предусмотрена экстренная вакцинация, например, в случае неожиданной поездки в зараженную местность. Между первой и второй прививкой должно пройти от двух до четырех недель, а через год делается ревакцинация. В Роспотребнадзоре рекомендуют прививаться как жителям эндемичных регионов, так и тем, кто планирует поездки на такие территории.

