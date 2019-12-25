Разрыв цен на новостройки Петербурга и Ленобласти вырос почти в два раза

Разрыв в стоимости новостроек Санкт-Петербурга и Ленинградской области увеличился почти вдвое. По данным консалтингового центра "Петербургская недвижимость" (входит в холдинг Setl Group), цена квадратного метра в Петербурге составила 327 тысяч рублей, а в Ленобласти — 181 тысячу рублей. При этом стоимость "квадрата" в городе осталась на прежнем уровне, тогда как в области прибавила 0,6 процента, пишет "ДП".

Согласно подсчетам на основе реальных сделок, в апреле 2026 года квадратный метр в Петербурге стоил 300,4 тысячи рублей. Это на 3,6 процента больше, чем месяцем ранее, и на 6,6 процента выше показателей начала года. В Ленинградской области цена квадратного метра достигла 175,9 тысячи рублей, что на 1,6 процента больше, чем в марте, и на 4,3 процента выше, чем в январе.

Эксперты отмечают, что рост средних цен фиксируется в половине жилых комплексов. При этом в феврале и марте цены росли только у 30 процентов застройщиков. Жилье дорожает в том числе из-за "вымывания" объектов из предложения. В первом квартале 2026 года в петербургской агломерации заключили 15,3 тысячи сделок с квартирами в новостройках. Годом ранее этот показатель составлял 14,1 тысячи.

Также стало известно, что петербуржцы при покупке жилья предпочитают однокомнатные квартиры и ипотеку. Средний чек по рассрочке составляет 15,2 миллиона рублей, по ипотеке — 9,3 миллиона рублей. Сегмент стопроцентной оплаты держится на уровне 13–14 процентов.

В мае рынок ипотеки оживился из-за предстоящих изменений по семейной ипотеке. С 1 июля ставки для семей с одним ребенком до шести лет могут вырасти до 10–12 процентов. Для семей с двумя детьми ставка сохранится на уровне 6 процентов. Для многодетных обещают 4 процента без ограничений по возрасту детей. Сейчас около 60 процентов сделок приходится именно на семьи с одним ребенком.

