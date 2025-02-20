Пятиминутные прогулки быстрым шагом приносят пользу организму

Пользу приносят даже пятиминутные прогулки быстрым шагом. Оптимальной считается отметка около семи тысяч шагов в день.

Врач-физиотерапевт Милица Макдауэлл в интервью изданию Independent рассказала о золотом стандарте ходьбы для долголетия. По словам специалиста, распространенная цель в 10 тысяч шагов не является универсальной нормой для каждого. Заметную пользу для организма приносят даже пятиминутные прогулки быстрым шагом. Эксперт подчеркнула, что что угодно лучше, чем ничего.

Особенно важной отметкой физиотерапевт назвала примерно семь тысяч шагов в день. Именно такой уровень активности многие исследования связывают со снижением риска ранней смерти, болезней сердца и возрастных нарушений памяти. Регулярная ходьба также помогает поддерживать нормальный уровень сахара в крови и уменьшает вероятность падений у пожилых людей, пишет Independent.

Макдауэлл добавила, что значение имеет не только количество шагов, но и качество движения. Она посоветовала следить за осанкой, выбирать более быстрый темп и стараться больше двигаться в течение дня. Также физиотерапевт рекомендовала сочетать прогулки с силовыми тренировками минимум два раза в неделю для поддержания мышц и суставов.

