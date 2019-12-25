В Ленобласти 14 мая нагрянут дожди и грозы

В четверг, 14 мая, в Ленинградской области установится облачная с прояснениями погода. Местами пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогнозируются ливни и грозы. Об этом сообщили в городском управлении МЧС.

Ночью температура воздуха составит от плюс 8 до плюс 13 градусов. Местами похолодает до плюс 5. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 12–17 градусов. На востоке потеплеет до плюс 20. В темное время суток юго-восточный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Днем ветер замедлится до 4–9 метров в секунду. При грозе возможны порывы. Атмосферное давление будет повышаться.

