СК завел уголовное дело после массовой драки на птицефабрике в Ленобласти

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело после массовой драки на территории птицефабрики. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Инцидент произошел 12 мая в населенном пункте Приладожский. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Полиция задержала 12 участников конфликта. Ими оказались иностранные граждане в возрасте от 21 до 39 лет. По предварительной информации, причиной потасовки стал конфликт между двумя мигрантами. Всего в драке участвовало порядка 60 человек. Семеро участников получили серьезные травмы. Двадцать пострадавших были госпитализированы в больницу. Полиция продолжает выяснять все обстоятельства произошедшего.

