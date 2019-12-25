Число нарушений сократилось на треть после запрета "наливаек" в Петербурге

В Петербурге после введения закона о запрете "наливаек" количество правонарушений снизилось примерно на треть. Об этом сообщил председатель Законодательного собрания Александр Бельский в программе "Среда Бельского" на телеканале "Санкт-Петербург". Закон был принят с целью снижения уровня правонарушений, связанных с работой баров и магазинов, торгующих алкоголем в ночное время. При этом власти понимали, что мера может иметь негативные последствия для небольших баров, которые стали культовыми местами для горожан.

Бельский рассказал, что после введения закона некоторые бары закрылись, другие изменили формат работы, а третьи просто переместились в другое место. Однако общее количество жалоб от горожан значительно уменьшилось. Спикер парламента подчеркнул, что закон един для всех, и делать исключения невозможно. Несмотря на то что некоторые заведения пострадали, цель закона — обеспечить общественный порядок и безопасность — была достигнута.

