Зампред СБ РФ прокомментировал убийство американского активиста Чарли Кирка.

В Москве призвали команду американского президента-республиканца Дональда Трампа осознать, что, поддерживая киевский режим, в реальности Вашингтон поддерживает убийц. Соответствующее заявление сделал заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев через социальные сети. Чиновник прокомментировал аудитории недавнее убийство иностранного активиста Чарли Кирка, который ранее публично критиковал политику Владимира Зеленского и заявлял, что Крым всегда был частью России. Дополнительно представитель РФ указал, что в последнее время именно люди, придерживающиеся леволиберальных взглядов, все чаще совершают политические преступления и убийства. В качестве примера он привел попытку покушения на жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Кто следующий? Возможно, команде MAGA пора осознать, что, поддерживая Украину, они поддерживают убийц. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Медведев: у РФ есть все основания предъявить Финляндии требования о репарациях.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Дмитрий Медведев