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Медведев рассказал об эффективности управляемого снаряда "Краснополь"
Сегодня, 10:29
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Медведев рассказал об эффективности управляемого снаряда "Краснополь"

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По его словам, снаряд показывает высокую эффективность поражения близко стоящих целей

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал об эффективности управляемого снаряда "Краснополь". Об этом он заявил, отвечая на вопросы российских СМИ и пользователей "ВКонтакте".

По его словам, снаряд показывает высокую эффективность поражения близко стоящих целей. Он подчеркнул, что сейчас идет противостояние не только ракет, но и снарядов. Медведев отметил, что у России есть целый ряд других разработок, включая новейшие разработки в сфере реактивных систем залпового огня.

Ранее Медведев назвал Украину частью России.

Фото: Telegram / Дмитрий Медведев

Теги: дмитрий медведев, зампред, краснополь, снаряд, совет безопасности россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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