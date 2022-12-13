Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал об эффективности управляемого снаряда "Краснополь". Об этом он заявил, отвечая на вопросы российских СМИ и пользователей "ВКонтакте".
По его словам, снаряд показывает высокую эффективность поражения близко стоящих целей. Он подчеркнул, что сейчас идет противостояние не только ракет, но и снарядов. Медведев отметил, что у России есть целый ряд других разработок, включая новейшие разработки в сфере реактивных систем залпового огня.
Ранее Медведев назвал Украину частью России.
Фото: Telegram / Дмитрий Медведев
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