Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал Украину частью России. Об этом он заявил, отвечая на вопросы российских СМИ и пользователей "ВКонтакте".
По его словам, в силу геополитических причин и истории Россия долго время мирилась с тем, что страны живут "в разных квартирах". Он также отметил, что границы Украины всегда были частью Российской империи.
Эти территории были населены исконно русским населением и всегда были в составе России в узком смысле этого слова - великой России, а не малой России.
Дмитрий Медведев, зампред Совета безопасности РФ
Ранее Медведев приравнял арест Путина за рубежом к объявлению войны.
Видео: Telegram / Дмитрий Медведев
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