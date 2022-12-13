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Медведев назвал Украину частью России

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Он также отметил, что границы Украины всегда были частью Российской империи.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал Украину частью России. Об этом он заявил, отвечая на вопросы российских СМИ и пользователей "ВКонтакте".

По его словам, в силу геополитических причин и истории Россия долго время мирилась с тем, что страны живут "в разных квартирах". Он также отметил, что границы Украины всегда были частью Российской империи.

Эти территории были населены исконно русским населением и всегда были в составе России в узком смысле этого слова - великой России, а не малой России.

Дмитрий Медведев, зампред Совета безопасности РФ

Ранее Медведев приравнял арест Путина за рубежом к объявлению войны.

Видео: Telegram / Дмитрий Медведев

Теги: дмитрий медведев, зампред, совет безопасности, украина
Категории: Лента новостей, Новости России,

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