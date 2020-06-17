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Медведев рассказал о влиянии трёх "экономических шоков" на Россию

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Он подчеркнул, что пандемию коронавируса нельзя победить в отдельно взятом государстве.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев рассказал о влиянии трёх "экономических шоков" на Россию. Он имел ввиду падение цен на нефть, сокращение экспортной продукции, а также внутренние ограничения, вызванные коронавирусом.

Политик отметил, что Россия за последние 20 лет уже несколько раз сталкивалась с подобными трудностями, поэтому сможет найти эффективные выходы из ситуации и отыщет способ минимизации негативных последствий.

Медведев подчеркнул, что пандемию коронавируса нельзя победить в отдельно взятом государстве — для этого нужно сотрудничество всех стран.

Ранее Медведев заявил о росте киберпреступности в стране в период пандемии.

Видео: er.ru

Теги: кризис, медведев, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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