Он подчеркнул, что пандемию коронавируса нельзя победить в отдельно взятом государстве.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев рассказал о влиянии трёх "экономических шоков" на Россию. Он имел ввиду падение цен на нефть, сокращение экспортной продукции, а также внутренние ограничения, вызванные коронавирусом.

Политик отметил, что Россия за последние 20 лет уже несколько раз сталкивалась с подобными трудностями, поэтому сможет найти эффективные выходы из ситуации и отыщет способ минимизации негативных последствий.

Медведев подчеркнул, что пандемию коронавируса нельзя победить в отдельно взятом государстве — для этого нужно сотрудничество всех стран.

Ранее Медведев заявил о росте киберпреступности в стране в период пандемии.

Видео: er.ru