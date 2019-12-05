Медведев назвал свое самое сложное решение

Ему пришлось принять его спустя два месяца после вступления в должность президента.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев рассказал о своем самом сложном решении. На пресс-конференции 5 декабря он заявил, что тогда еще был молодым руководителем государства.

По словам Медведва, буквально через 2 месяца после вступления в должность президента, ему пришлось принять решение об ответных действиях на агрессию со стороны Грузии. Последующее развитие событий показало, что это решение было неизбежным и единственным.

Напомним, в ночь на 8 августа 2008 года Грузия обстреляла Южную Осетию. Грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых были гражданами РФ, ввела войска в республику и после 5 дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Что касается событий последнего десятилетия, то самым трудным решением российских властей оказалось повышение пенсионного возраста. Закон вступил в силу с 1 января 2019 года. С этого момента женщины могут выйти на пенсию в возрасте 60 лет, а мужчину 65 лет.

Ранее Медведев прокомментировал допинговый скандал.

Видео: YouTube / Правительство России