Медведев рассказал, как планирует "взбодрить" глав предприятий ОПК

Российский заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев сообщил о том, что планирует "взбодрить" руководителей предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса телеграммами советского руководителя Иосифа Сталина военного времени. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе интр
Я недавно читал телеграммы верховного главнокомандующего Сталина по вопросам оборонно-промышленного комплекса… Хочу зачитать эти телеграммы директорам наших заводов, чтобы взбодрить. Они достойны того, чтобы о них сказать.
Дмитрий Медведев, зампреда СБ РФ
Медведев рассказал, что случилось бы с Россией без ядерного превосходства.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все