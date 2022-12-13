Медведев рассказал, как планирует "взбодрить" глав предприятий ОПК

Зампреда СБ РФ рассказал, что эти документы достойны того, чтобы быть прочитанными сотрудниками оборонных предприятий.

Российский заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев сообщил о том, что планирует "взбодрить" руководителей предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса телеграммами советского руководителя Иосифа Сталина военного времени. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе интр

Я недавно читал телеграммы верховного главнокомандующего Сталина по вопросам оборонно-промышленного комплекса… Хочу зачитать эти телеграммы директорам наших заводов, чтобы взбодрить. Они достойны того, чтобы о них сказать. Дмитрий Медведев, зампреда СБ РФ

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