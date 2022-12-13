Медведев рассказал, что случилось бы с Россией без ядерного превосходства

Зампред СБ РФ рассказал о важности стратегических сил.

Российский заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев оценил значимость превосходства страны в сфере стратегических ядерных вооружений. В интервью отечественным журналистам чиновник добавил, что без этого страну бы просто разорвали на куски недружественные государства. По мнению эксперта, именно этот фактор помогает сохранить единство России. При этом гость проекта подчеркнул, что РФ изготавливает достойные виды вооружений и средства поражения сил противников, специальную технику для ведения боя.

Я вам скажу такую вещь: слава богу, беспилотники — это, конечно, очень важно, особенно в условиях такого конфликта, как сейчас, что у нас есть паритет, даже превосходство в области стратегических ядерных сил. Это на самом деле для существования нашей страны еще важнее. Дмитрий Медведев, зампреда СБ РФ

Медведев: развитие российского ВПК в последний год идет от потребностей СВО.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости