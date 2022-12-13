Медведев: развитие российского ВПК в последний год идет от потребностей СВО

Зампреда СБ РФ оценил важность дальнейшего развития оборонной промышленности.

Российский военно-промышленный комплекс "раскочегарился", а его развитие в последний год идет от потребностей специальной военной операции. Соответствующее заявление в интервью отечественным СМИ сделал заместитель председателя Совета Безопасности Р Дмитрий Медведев. Чиновник пояснил, что новые виды вооружения поступают в армию и бойцам в зоне СВО "с колес".

"ВПК раскочегарился, работает активно. Наш ВПК изменился. Но, безусловно, то, что происходит в течение последнего года, меняет его еще в большей степени. Поскольку сейчас он уже идет от потребности СВО. Дмитрий Медведев, зампредседателя СБ РФ

Эксперт напомнил о том, что ездит с проверками по оборонным предприятиям, поэтому знает о том, что ВПК работает в три рабочие смены, изготавливает современные российские виды вооружений. Дмитрий Медведев напомнил, что задача выполняется в условиях западного санкционного давления, когда недружественные страны предпринимают попытки перекрыть кислород для отдельных направлений комплектующих, технологий.

Медведев заявил, что угроза ядерного конфликта не миновала, а возросла.

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