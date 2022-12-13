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Медведев заявил, что угроза ядерного конфликта не миновала, а возросла

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Зампред СБ РФ оценил попытки Украины стать частью Североатлантического военного альянса.

Угроза ядерного конфликта в мире не миновала, наоборот, она возросла. Соответствующее заявление во время общения с российскими журналистами сделал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Чиновник пояснил СМИ, что в случае вступления киевского режима в НАТО Москва получит такого соседа, который входит в недружественный блок государств, а также планирует производить на своей территории ядерное оружие.

Теперь серьезно. Миновала ли угроза ядерного конфликта? Нет не миновала, она возросла.

Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Эксперт рассказал прессе о том, что на протяжении десятилетий Россия пыталась достучаться до коллективного Запада и сказать этим странам "простые вещи".

Медведев признался, что ему неприятны нынешние западные лидеры.

Фото и видео: Telegram / Спутник Ближнее Зарубежье

Теги: дмитрий медведев, нато, совет безопасности, ядерная война, ядерная угроза, ядерное оружие
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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