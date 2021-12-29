Медведев прокомментировал ситуацию с регулированием криптовалют в России

Он сказал, что это может привести к противоположному эффекту.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ заявил, что попытки что-либо запретить приводят часто к противоположному эффекту. Таким образом он прокомментировал ситуацию, связанную с регулированием криптовалют в России.

Медведев считает, что с этим вопросом разберутся представители Банка России и кабмина.

Хотя, скажу прямо, когда что-то пытаются запрещать, очень часто это приводит к противоположному результату. Дмитрий Медведев, замглавы Совета безопасности РФ

Ранее президент России Владимир Путин призвал Центробанк и правительство РФ прийти е общему мнению по поводу регулированию криптовалют. Правительство, в свою очередь, утвердило дорожную карту по регулированию криптовалют.

Фото: ТАСС