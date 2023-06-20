Медведев пробился во второй круг турнира в Халле

Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг турнира ATP в Халле.
В стартовой игре турнира соперником третьей ракетки мира был американский спортсмен Маркос Гирон. Медведев одержал победу со счетом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 1 минут.
Для Медведева эта победа стала 40-й в нынешнем сезоне. Соперником россиянина во втором круге станет серб Ласло Дьере.
Ранее мы сообщали, что Швентек стала победительницей "Ролан Гаррос".
Видео: YouTube / Tennis TV
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