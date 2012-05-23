Швентек стала победительницей "Ролан Гаррос"

Спортсменка выиграла турнир в третий раз за карьеру.

Польская теннисистка Ига Швентек стала победительницей Открытого чемпионата Франции.

В финале турнира соперницей первой ракетки мира была чешская спортсменка Каролина Мухова. Швентек одержала победу со счетом 6:2, 5:7, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 47 минут.

Отметим, что для Швентек эта победа стала третьей на "Ролан Гаррос". Теннисистка выигрывала турнир в 2020-м и 2022 годах.

Ранее мы сообщали, что Хачанов уступил в четвертьфинале "Ролан Гаррос".

Видео: YouTube / Roland-Garros