Швентек стала победительницей "Ролан Гаррос"

Польская теннисистка Ига Швентек стала победительницей Открытого чемпионата Франции.
В финале турнира соперницей первой ракетки мира была чешская спортсменка Каролина Мухова. Швентек одержала победу со счетом 6:2, 5:7, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 47 минут.
Отметим, что для Швентек эта победа стала третьей на "Ролан Гаррос". Теннисистка выигрывала турнир в 2020-м и 2022 годах.
Ранее мы сообщали, что Хачанов уступил в четвертьфинале "Ролан Гаррос".
Видео: YouTube / Roland-Garros
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