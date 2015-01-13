Медведев призвал не допустить возникновения в России этнических анклавов

По его мнению, пока это происходит во многих странах мира, а примеров такого рода анклавов предостаточно. Зампред Совета безопасности назвал их "рассадниками преступности".

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев предупредил об опасности появления в России этнических анклавов. Он подчеркнул, что государство нуждается в дополнительных мерах, которые могли бы дать возможность иностранцам лучше адаптироваться в стране. Об этом Медведев заявил на совещании, посвященном проблемам реализации миграционной политики государства.

Медведев исключил возможность их изоляции. По его мнению, пока это происходит во многих странах мира, а примеров такого рода анклавов предостаточно. Зампред Совета безопасности назвал их "рассадниками преступности". Бесконтрольный поток беженцев в Европу из стран Ближнего Востока, Северной Африки и Афганистана привел к серьезным последствиям.

Это, конечно, провоцирует всплеск преступности, и конфликты на национальной и религиозной почве, и социальное напряжение в целом. Потому что этим недовольны коренные жители государств. Дмитрий Медведев, зампред Совета безопасности

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Видео: ВК/Дмитрий Медведев