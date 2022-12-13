Медведев предупредил, что когда не работает международное право, "работает артиллерия"

Зампред СБ РФ рассказал о том, что в мире появятся эффективные правовые институты.

Заместитель председателя российского Совета по безопасности Дмитрий Медведев предупредил общество о том, что когда не работает международное право, то "работает артиллерия". Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках своего выступления на пленарном заседании на площадке Петербургского международного юридического форума. Эксперт полагает, что Москве нет никакого резона подчиняться решением тех правовых структур, которые изжили себя или дискредитировались. Он уверен, что на смену таким институтам придут другие, более эффективные и способные выражать волю каждого конкретного государства, а не ряда стран.

Если международные конвенции не применяются, а признанные странами решения судов не исполняются, то тогда работает ствольная и реактивная артиллерия. И даже летят гиперзвуковые ракеты. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

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Фото и видео: ПМЮФ