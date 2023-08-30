Зампредседатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом. Видео с поздравлением опубликовано в Telegram-канале.
По словам Медведева, Россия сохраняет единство и сплоченность народа наперекор любым трудностям и угрозам. Он подчеркнул, что страну никому не сломить.
Вкладываем особый смысл в понятие "патриотизм". Он находит зримое воплощение в конкретных делах.
Дмитрий Медведев, зампредседатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Ранее Медведев высказался о заявлениях Трампа об окончании конфликта на Украине.
Видео: Telegram / Дмитрий Медведев
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все