По его словам, Россия сохраняет единство и сплоченность народа.

Зампредседатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом. Видео с поздравлением опубликовано в Telegram-канале.

По словам Медведева, Россия сохраняет единство и сплоченность народа наперекор любым трудностям и угрозам. Он подчеркнул, что страну никому не сломить.

Вкладываем особый смысл в понятие "патриотизм". Он находит зримое воплощение в конкретных делах. Дмитрий Медведев, зампредседатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев

Ранее Медведев высказался о заявлениях Трампа об окончании конфликта на Украине.

Видео: Telegram / Дмитрий Медведев