Медведев высказался о заявлениях Трампа об окончании конфликта на Украине

Зампред СБ РФ указал на громкость слов лидера Белого дома, нацеленную на избирателей в США.

Дмитрий Медведев назвал предвыборными лозунгами заявления победившего на американских президентских выборах члена Республиканской партии США Дональда Трампа о том, что иностранный политик сможет закончить региональный конфликт на Украине "за 24 часа". Соответствующей информацией заместитель председателя Совета безопасности России сделал во время председатель партии "Единая Россия" во время общения с журналистами по результатам двусторонних переговоров с китайским председателем Си Цзиньпином.

О возможности урегулировать такой сложнейший кризис за один день я умолчу. Думаю, что это все-таки из набора предвыборных лозунгов. Если на все эти вопросы будут даны ответы, то, конечно, переговоры в будущем при деятельном участии администрации США возможны. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Чиновник объяснил прессе, что обсуждения регионального кризиса при участии администрации Белого дома избранного президента США Дональда Трампа в будущем возможны в том случае, если обеспокоенности России будут учтены. Дмитрий Медведев пояснил, что глава государства Владимир Путин неоднократно говорил, что наша страна готова к переговорам, но обсуждения не могут быть оторваны от той реальности, которая сложилась на земле, а также от изменений, внесенных в Конституцию РФ.

Медведев встретился с Си Цзиньпином.

Фото и видео: Telegram / Дмитрий Медведев