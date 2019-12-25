По его словам, россияне сделали многое, чтобы помочь друг другу.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Новым годом. По его словам, уходящий 2020-й год был трудным, однако он вернул в нашу жизнь такие понятие как сострадание и сочувствие.

Мы столкнулись с новой опасной болезнью, в воздухе витал страх, людей пугала неизвестность. Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ

Он отметил, что в некоторые моменты встал вопрос — сумеет ли человечество вообще выжить. По словам Медведева, россияне сделали многое, чтобы помочь друг другу, не позволили социальным и экономическим последствиям эпидемии стать разрушительными.

В конце речи, опубликованной в соцсетях политика, Медведев пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и счастья.

Ранее Жириновский назвал возможных преемников Путина.

Фото: pixabay.com