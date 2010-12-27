Медведев поручил снизить плату за ЖКХ за раздельный сбор мусора

Предложения должны поступить до 10 апреля.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минприроды, Минстрою России и Федеральной антимонопольной службе разработать предложения по снижению платы за жилищно-коммунальные услуги. ЖКХ предлагают снизить для тех россиян, которые будут сортировать мусор. Об этом сообщается на сайте российского правительства.

То есть за вывоз ТКО плата будет рассчитывать по-разному. Пока что предполагается, что плата будет снижена "исходя из фактического накопления" мусора. Предложения должны быть подготовлены до 10 апреля.

Также премьер-министр попросил регионы пересмотреть тарифы, чтобы не было необоснованных цен за вывоз мусора. Ранее в правительстве предлагали не брать оплату за вывоз мусора с тех россиян, которые занимаются раздельным сбором мусора.

Ранее на Piter.TV: Проект "Твой бюджет" изменит подход петербуржцев к "мусорной проблеме".

Фото: Piter.TV