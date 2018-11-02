Проект "Твой бюджет" изменит подход петербуржцев к "мусорной проблеме"

Контейнеры для раздельного сбора отходов могут появиться в каждом квартале города.

С 15 января по 15 февраля жители Петербурга могли принять участие в проекте "Твой бюджет". Горожане активно подавали заявки, в которых высказывали свои идеи по улучшению качества жизни в Северной столице. Значительная часть предложений коснулась установки специальных контейнеров для раздельного сбора мусора. Об этом пишет издание ФБА "Экономика сегодня".

По мнению руководителя экологического движения "РазДельный сбор" Татьяны Нагорской, проект "Твой бюджет" должен существенно изменить систему утилизации мусора в Петербурге. В каждом районе нашлись активисты, предлагающие расширить число зон для сбора отходов в расфасованном виде — отдельно пластик, пищевые отходы и бытовой мусор. Горожане уверены, что раздельный сбор улучшит окружающую среду в городе и сделает Северную столицу примером для всей России.

За семь лет нашей работы сознание петербуржцев в вопросах грамотного обращения с мусором изменилось, люди приходят к пониманию, что забота о природе и окружающей среде – дело каждого из нас. Растет и круг вовлеченных в этот процесс – в февральской акции приняли участие свыше 9,5 тысячи человек, вторсырье увезли на 60 грузовых машинах. Татьяна Нагорская

Отметим, что в ряде стран Европы система раздельного сбора мусора давно практикуется. Успешность этого подхода удачно продемонстрировали Швеция и Германия. Президент России Владимир Путин также неоднократно призывал россиян изменить подход к "мусорным проблемам".

Ранее мы писали, что в Удельном парке прошел экологический митинг.

Фото: Piter.TV