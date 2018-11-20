В Удельном парке прошел экологический митинг

Акция против мусорной реформы проходит в в 29 российских регионах.

В Петербурге прошел митинг против мусорной реформы. Недовольные жители города на Неве собрались в Удельном парке.

Акция получила название "Россия не помойка!", она проходит не только в Петербурге, но и еще в 29 регионах страны. Требования у протестующих оказались шире, чем просто "антимусорные". Так, в Удельном собрались защитники парка на Смоленке, Муринского парка и других зеленых городских зон.

Петербуржцы ратуют за раздельный сбор мусора и добиваются запрета мусорасжигания.

Мобильный корреспондент Piter.tv поделился фото и видео с места событий.

Фото и видео: Piter.tv