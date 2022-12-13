Медведев поддержал идею о создании "антисанкционного клуба" стран

Зампред СБ РФ счел инициативу Амина Хосейна Рахими "любопытной".

Заместитель российского председателя Совета по безопасности Дмитрий Медведев поддержал идею министра юстиции Исламской Республики Иран Амина Хосейна Рахими о создании "антисанкционного клуба" стран и общей борьбе с незаконными рестрикциями коллективного Запада. Ранее иностранный гость на пленарной сессии Петербургского международного юридического форума объявил о том, что должна сформироваться коалиция государств, против которых введено одностороннее незаконное давление. Чиновник из России подтвердил, что многие страны не признают ограничения и запреты Запада. Единственными легитимными санкциями в отношении стран Москва считает те, что вводит Всемирная организация, но никак не национальные правительства.

Я думаю, что эта идея любопытная. А почему нет? <...> Надо бороться вместе. Я абсолютно поддерживаю предложение...Нас уже много. А если нас много, то мы представляем определенную силу. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Медведев назвал аморальным решение Бельгии о направлении денег на оружие для Украины.

Фото и видео: ПМЮФ