Зампред СБ РФ негативно оценил политику Брюсселя в отношении замороженных российских активов.

Решение руководства Бельгии направить Украине 92 миллионов евро, полученных от "хищническоц и грабительского использования" прибыли с замороженных российских активов - это аморальное последствие нелегитимных западных санкций. Соответствующее заявление в рамках выступления на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума сделал заместитель председателя Совета по безопасности России Дмитрмй Медведев. Чиновник задал вопрос к европейским коллегам о том, приближает ли их деятельность мир на планете или наоборот, приближает глобальный конфликт.

Кражи этих активов на что? Мало того, что они совершают с правовой точки зрения, с точки зрения европейского права, абсолютно неправедные вещи, так они еще собираются направить эти деньги на приобретение оружия.... Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

По мнению Дмитрия Медведева, "нелегитимность санкций провоцирует еще и абсолютно аморальные последствия".

Медведев усомнился в суверенитете ФРГ, где принимают решения после консультаций с США.

Фото и видео: ПМЮФ