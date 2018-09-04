Медведев ответил на призыв Зеленского исключить Россию из Совбеза ООН

Он уверен, что никакой реакции на эти слова не будет.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил на призыв президента Украины Владимира Зеленского исключить Россию из Совбеза ООН. Об этом он заявил на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума.

По словам Медведева, киевские власти понимают невозможность исключения России как страны-учредителя ООН. Он отметил, что подобные заявления выглядят как попытка привлечь внимание к себе и заработать дополнительные популистские очки. Также зампредседателя Совбеза уверен, что никакой реакции на призыв Зеленского не будет.

Я не вижу за этими рассуждениями никакого практического смысла, как и, собственно, как я понимаю, все, кто принимал участие в заседании Совета безопасности. Дмитрий Медведев, зампредседателя Совбеза РФ

Ранее Медведев назвал присвоение Украине статуса кандидата в ЕС опереточным.

Фото и видео: Х Петербургский международный юридический форум