Медведев назвал присвоение Украине статуса кандидата в ЕС опереточным

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал присвоение Украине статуса кандидата в Евросоюз опереточным. Об этом он заявил на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума.
На прошлой неделе, 23 июня, стало известно, что главы государств-членов ЕС одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в организацию. Решение было принято на саммите в Брюсселе. По мнению Медведева, участники этой "постановки" не воспринимают данные действия всерьез.
Желание очень простое: каким-то образом зацепить Россию.
Дмитрий Медведев, зампредседателя Совбеза РФ
Ранее Попеску заявил, что статус кандидата в ЕС не подразумевает присоединения к санкциям.
Фото и видео: Х Петербургский международный юридический форум
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