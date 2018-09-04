Медведев назвал присвоение Украине статуса кандидата в ЕС опереточным

По его мнению, участники этой "постановки" не воспринимают данные действия всерьез.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал присвоение Украине статуса кандидата в Евросоюз опереточным. Об этом он заявил на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума.

На прошлой неделе, 23 июня, стало известно, что главы государств-членов ЕС одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в организацию. Решение было принято на саммите в Брюсселе. По мнению Медведева, участники этой "постановки" не воспринимают данные действия всерьез.

Желание очень простое: каким-то образом зацепить Россию. Дмитрий Медведев, зампредседателя Совбеза РФ

Ранее Попеску заявил, что статус кандидата в ЕС не подразумевает присоединения к санкциям.

Фото и видео: Х Петербургский международный юридический форум