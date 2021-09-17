Медведев: в испорченных отношениях России и Запада значительно виноваты США

Свою точку зрения Медведев привел в интервью немецкой телекомпании Deutsche Welle.

Соединенные Штаты значительно виноваты в ухудшении отношений между Россией и Западом, заявил председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По его словам, с 2014 года Россия и США "вошли в спираль противоречий". Случилось это после событий на Украине. Хотя еще в 2008 году страны могли найти компромисс. В качестве примера более дружественных отношений Медведев привел переговоры во время грузино-югоосетинского вооруженного конфликта.

По его мнению, отношения России с Западом "стали заложником союзнических отношений внутри НАТО и консолидированной позиции Евросоюза".

Ранее Дмитрий Медведев заявлял, что ситуация с развитием технологий в России осложняется противодействием из-за рубежа.

Видео: YouTube / DW на русском