Медведев одобрил идею строительства арт-парка на Петроградской стороне

Он поручил городскому правительству сделать разделительный баланс.

Дмитрий Медведев в среду, 15 мая встретился с врио губернатора Петербурга. На встрече одним из обсуждений стала идея создания арт-парка в городе на Неве. Об этом сообщают городские СМИ.

Дмитрию Медведеву эта идея понравилась, он поручил городскому правительству сделать разделительный баланс. Сейчас на Петроградской стороне уже вырыт котлован и забиты сваи. Предстоит провести еще множество мероприятий, чтобы продолжить начатую работу.

Помимо этого, Медведев дал поручение поручение разработать проект и привязку к новому месту, где будет возведен судебный квартал.

Видео: Александр Беглов/ ВК