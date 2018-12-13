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Сегодня, 10:45
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nastya960
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Медведев одобрил идею строительства арт-парка на Петроградской стороне

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Он поручил городскому правительству сделать разделительный баланс.

Дмитрий Медведев в среду, 15 мая встретился с врио губернатора Петербурга. На встрече одним из обсуждений стала идея создания арт-парка в городе на Неве. Об этом сообщают городские СМИ.

Дмитрию Медведеву эта идея понравилась, он поручил городскому правительству сделать разделительный баланс. Сейчас на Петроградской стороне уже вырыт котлован и забиты сваи. Предстоит провести еще множество мероприятий, чтобы продолжить начатую работу.

Помимо этого, Медведев дал поручение поручение разработать проект и привязку к новому месту, где будет возведен судебный квартал.

Видео: Александр Беглов/ ВК

Теги: арт-парк, дмитрий медведев, петроградская сторона
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 1 )

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Колесникова Ульяна
Сегодня 14:04

А можно ещё парочку одобрить?) Туристов приезжает много, а каких-то прям масштабных парков у нас толком и нет в городе. Слышал, что он будет даже круче чем "Зарядье".

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