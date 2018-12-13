Медведев одобрил идею строительства арт-парка на Петроградской стороне

Дмитрий Медведев в среду, 15 мая встретился с врио губернатора Петербурга. На встрече одним из обсуждений стала идея создания арт-парка в городе на Неве. Об этом сообщают городские СМИ.
Дмитрию Медведеву эта идея понравилась, он поручил городскому правительству сделать разделительный баланс. Сейчас на Петроградской стороне уже вырыт котлован и забиты сваи. Предстоит провести еще множество мероприятий, чтобы продолжить начатую работу.
Помимо этого, Медведев дал поручение поручение разработать проект и привязку к новому месту, где будет возведен судебный квартал.
Видео: Александр Беглов/ ВК
Обсуждение ( 1 )
А можно ещё парочку одобрить?) Туристов приезжает много, а каких-то прям масштабных парков у нас толком и нет в городе. Слышал, что он будет даже круче чем "Зарядье".