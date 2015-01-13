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Медведев обеспокоен ростом правонарушений среди мигрантов в России

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Он не исключает, что это связано с застарелой проблемой незаконной миграции, поскольку многие иностранцы находятся в России с нарушением срока пребывания и выпадают из зоны контроля государственных структур.

Председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев обеспокоен ростом преступности среди мигрантов. Об этом он заявил на совещании о проблемах реализации миграционной политики РФ и задачах по повышению ее эффективности.

По словам Медведева, за девять месяцев количество преступлений выросло более чем на 4%. Все они совершены иностранными гражданами. В правоохранительных органах зафиксировали рост административных правонарушений более чем на треть. Медведев не исключает, что это связано с застарелой проблемой незаконной миграции, поскольку многие иностранцы находятся в России с нарушением срока пребывания и выпадают из зоны контроля государственных структур.

Особую опасность представляют так называемые организованные этнические группировки.

Дмитрий Медведев, председатель Совета безопасности

Ранее мы сообщили, что Медведев призвал не допустить возникновения в России этнических анклавов.

Видео: ВК/Дмитрий Медведев

Теги: иностранцы, медведев, миграция, преступность
Категории: Лента новостей, Новости России,

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