Медведев обеспокоен ростом правонарушений среди мигрантов в России

Он не исключает, что это связано с застарелой проблемой незаконной миграции, поскольку многие иностранцы находятся в России с нарушением срока пребывания и выпадают из зоны контроля государственных структур.

Председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев обеспокоен ростом преступности среди мигрантов. Об этом он заявил на совещании о проблемах реализации миграционной политики РФ и задачах по повышению ее эффективности.

По словам Медведева, за девять месяцев количество преступлений выросло более чем на 4%. Все они совершены иностранными гражданами. В правоохранительных органах зафиксировали рост административных правонарушений более чем на треть. Медведев не исключает, что это связано с застарелой проблемой незаконной миграции, поскольку многие иностранцы находятся в России с нарушением срока пребывания и выпадают из зоны контроля государственных структур.

Особую опасность представляют так называемые организованные этнические группировки. Дмитрий Медведев, председатель Совета безопасности

Ранее мы сообщили, что Медведев призвал не допустить возникновения в России этнических анклавов.

Видео: ВК/Дмитрий Медведев