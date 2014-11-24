Медведев назвал условие, при котором СВО закончится за несколько дней

Он считает, что боевые действия можно завершить за несколько месяцев.

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал условие, при котором спецоперация закончится за несколько дней. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По мнению Медведева, спецоперацию можно завершить за несколько месяцев. Он отметил, что для этого страны НАТО должны прекратить поставки оружия и боеприпасов Украине. Зампред добавил, что если это произойдет сейчас, то в таком случае спецоперация завершится через несколько дней.

Ранее Путин заявил о гибридной войне против России.

Видео: Telegram / Дмитрий Медведев