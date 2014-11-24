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Медведев назвал условие, при котором СВО закончится за несколько дней

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Он считает, что боевые действия можно завершить за несколько месяцев.

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал условие, при котором спецоперация закончится за несколько дней. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По мнению Медведева, спецоперацию можно завершить за несколько месяцев. Он отметил, что для этого страны НАТО должны прекратить поставки оружия и боеприпасов Украине. Зампред добавил, что если это произойдет сейчас, то в таком случае спецоперация завершится через несколько дней.

Ранее Путин заявил о гибридной войне против России.

Видео: Telegram / Дмитрий Медведев

Теги: дмитрий медведев, зампред, совбез рф, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости России,

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